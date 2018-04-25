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Avcılar tarafından vurulan ak pelikan kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Bilecik’te avcılar tarafından vurulan ve yaralı halde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen ak pelikan yolda öldü.Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki baraj çevresinde yerde yaralı bir şekilde pelikan gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

Avcılar tarafından vurulan ak pelikan kurtarılamadı

Bilecik’te avcılar tarafından vurulan ve yaralı halde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen ak pelikan yolda öldü.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki baraj çevresinde yerde yaralı bir şekilde pelikan gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sonradan ak pelikan olduğu anlaşılan yaralı hayvanı Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirmek üzere yola çıktılar. Yolda kan kaybından ölen pelikan, Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilerine teslim edildi.
Ölen hayvanı boş bir araziye gömeceklerini belirten, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Bu ak pelikan Dodurga Barajında vurulmuş. Yolda bize getirilirken kan kaybından ölmüş. Bu tür ilimizde nadir görülen bir tür. Afrika’dan Anadolu’ya göç eden bir pelikan türü. Ülkemizde genelde İç. Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki Seyfe, Aktaş ve nadiren de olsa Akkaya göllerinde görülen bir kuş türüdür. Kentimizde de göç yolunda yolunu kaybederek, Dodurga Barajına indiğini tahmin ediyoruz. Avcılar bu tür göç yolundaki hayvanları avlamasınlar. Onlar ülkemize üremeye geliyorlar" dedi.

Avcılar tarafından vurulan ak pelikan kurtarılamadı

Avcılar tarafından vurulan ak pelikan kurtarılamadı

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