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AVCILAR TEM GİŞELERDE FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacakları motor ve koltuk arasında sıkışan, vücudunun üst kısmı ise camdan dışarı savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.

TEM Gişeleri Avcılar çıkışında saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsim öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın ekisiyle aracın arka bölümünde çıkan yangın ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Yaralı sürücüden görüntü

-Yaralı sürücünün feryadı

-İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detaylar

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