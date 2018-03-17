Avcılar’a “Bathonea Arkeopark” geliyor

Uluslararası Avcılar Sempozyumu’nun kapanış oturumunda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Avcılar’a değer katacak “Bathonea Arkeopark” projesini açıkladı. Başkan Benli, "“Bathonea Arkeopark”ı yapıyoruz. 1’inci derece sit alanı olan bu alanımız, içinde her şeyi barındıracak. Kazılar devam ederken buraya gelen turistler, insanlar buraları gezebilecekler" dedi. Avcılar’ın kültürel, tarihsel ve kentsel konularının ele alındığı Uluslararası Avcılar Sempozyumu sona erdi. Oturumda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Avcılar’ın nefes alınacak “Bathonea Arkeopark” projesinden bahsetti. Son oturumun konuşmacıları, Dr. Ömer Turan, Sibel Özkan, Asuman Yarın ve Onur Gülin, Avcılar’ın eğitim, kültür, sanat, arkeoloji, turizm, çevre, sağlık ve şehirleşme konularını konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yaptığı konuşmada, “Bathonea Arkeopark” projesinin Avcılar için, İstanbul için, Türkiye için ekonomik anlamda faydalı olacağını belirtti. Projeyle beraber İstanbul’da nefes alınabilecek bir yerin olacağını vurguladı. Başkan Benli, “Kent Park” projesinde çocuklar için park, seyir terası ve piknik alanlarının yanı sıra arkeoloji müzesi gibi pek çok sosyal alan olacağını söyledi.

“Bathonea Arkeopark’ı yapıyoruz”

Avcılar için devrim niteliğinde olan projenin sinyallerini veren Benli, “Buraya kadar gelmesi de bizim için büyük bir şansımız. Buranın insanlarının ve yönetenlerinin yapısı. O emanetleri devralmış olan, bilime inanan ve bilimin ışığında ilerleyen anlayışımızla şimdi biz buraya bir ’arkeopark’ ismi tabi ki buranın antik kentinden alan ’Bathonea Arkeopark’ı yapıyoruz. Tamamı 1’inci derece sit alanı. 1’inci derece sit alanı olan bu alanımız, içinde her şeyi barındıracak. Bu arkeolojik kazılar devam edecek. 150 yıl belki 200 yıl devam eden kazılar. Kazılar devam ederken buraya gelen turistler, insanlar buraları gezebilecekler” ifadelerini kullandı.

Projenin sinyalleri verildi

İstanbul’un tek ören kenti olan “Bathonea” projesinin nefes alınabilecek yer olduğunu vurgulayan Başkan Benli, “Avcılar’ın, İstanbul’un nefes alınacak, insanların derin nefes aldığı, geniş kitlelerin ağırlandığı ve bir yerlere gitmek zorunda kalmadan İstanbul’un baharında, adı Avrupa olan, bütün ana arterlerin üstünde, kuşların bile otobanın üzerinde olan bir ören kentine sahip olmanın sorumluluğuyla her ne kadar İstanbul’da kilometrekare başına düşen insan sayısına, en düşük bütçeyle çalışan belediyesi olabiliriz. Ama biz hiçbir zaman bu ilkelerimizden ödün vermedik, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.