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AVCILAR'DA BAĞDAY TARLASINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

  *Gökyüzünü dumanlar kapladı.

*Gökyüzünü dumanlar kapladı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Görüntü Dökümü:
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Gökyüzünü kaplayan dumanlar
-Detaylar

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