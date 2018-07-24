Avcılar'da bir evde dinamit bulundu

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da aile içi bir konu nedeniyle polise başvuran kadının verdiği ifadeye dayanılarak evinde yapılan aramada, 25 dinamit ile biri kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan Y.Ç. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, aile içi bir konu nedeniyle polise müracaatta bulundu.

Y.Ç'nin tedirgin ve çelişkili beyanda bulunduğunu fark eden polis, kadınla tekrar görüşüp ikinci kez ifadesini aldı. İkinci görüşmede Y.Ç'nin "eşi M.Ç'nin evde ruhsatsız silah ve patlayıcı maddeler bulundurduğu" bilgisini vermesi üzerine, polis ekipleri evde arama yaptı. Aramada, 25 dinamit, 1'i kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, aramanın ardından M.Ç'yi gözaltına aldı.

