HABER

Avcılar'da bir evde dinamit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Aile içi bir konu nedeniyle polise başvuran kadının verdiği ifadeye dayanılarak evinde yapılan aramada, 25 dinamit ile biri kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Dinamit ve tabancaların sahibi olduğu iddiasıyla kadının eşi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da aile içi bir konu nedeniyle polise başvuran kadının verdiği ifadeye dayanılarak evinde yapılan aramada, 25 dinamit ile biri kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan Y.Ç. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, aile içi bir konu nedeniyle polise müracaatta bulundu.

Y.Ç'nin tedirgin ve çelişkili beyanda bulunduğunu fark eden polis, kadınla tekrar görüşüp ikinci kez ifadesini aldı. İkinci görüşmede Y.Ç'nin "eşi M.Ç'nin evde ruhsatsız silah ve patlayıcı maddeler bulundurduğu" bilgisini vermesi üzerine, polis ekipleri evde arama yaptı. Aramada, 25 dinamit, 1'i kurusıkı 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, aramanın ardından M.Ç'yi gözaltına aldı.

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'
Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandıNiğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar dinamit tabanca

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.