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AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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(fotoğraf)

-Ele geçirilen dinamitler

-Silahlar ve mermiler

-Şüphelinin fotoğrafı

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