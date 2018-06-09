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Avcılar'da buğday tarlasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı.

Avcılar'da buğday tarlasında yangın

Ersan SAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

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