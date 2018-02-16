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Avcılar'da cami kütüphanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:19 | Son Güncelleme

AVCILAR'da gece saatlerinde Cihangir Cami'sinin çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da gece saatlerinde Cihangir Cami'sinin çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kütüphanede maddi hasar meydana gelirken, bazı dini kitapların da zarar gördüğü görüldü. Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Sokak üzerinde bulunan Cihangir Camisi'nin çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle gece yangın çıktı. Mahalle sakinleri cami bahçesinden yükselen alevleri görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kütüphaneye müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı da İGDAŞ ekiplerinin hazır beklediği görüldü. DİNİ KİTAPLAR ZARAR GÖRDÜ Yangını haber alınca hemen olay yerine gelen Avcılar Cihangir Cami imamı Şerif Çakır, "Arkadaş haber verdi bize. Çay ocağı ve kütüphane olarak kullanılıyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bilgimiz yok ama büyük bir ihtimal pano burada. Herhalde elektrik kontağı olabilir. Elhamdülillah içeride kimse yok. İçeride dini kitaplar var onlar zarar görmüş" dedi. İtfaiye ekipleri yangını camiye sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada kütüphanede bulunan bazı dini kitapların zarar gördüğü görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruştıurma başlattığı öğrenildi.

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