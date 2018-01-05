Avcılar'da feci kaza: 1 ağır yaralı

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacakları motor ve koltuk arasında sıkışan, vücudunun üst kısmı ise camdan dışarı savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.
TEM Gişeleri Avcılar çıkışında saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsim öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın ekisiyle aracın arka bölümünde çıkan yangın ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
(FOTOĞRAFLI)
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