Avcılar'da inanılmaz olay; iftar sırasında restoranın zemini çöktü

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

AVCILAR'DA dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay dün , Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı

