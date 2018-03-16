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Avcılar'da kaçak imalathaneye baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kaçak bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 18 bin sahte cinsel içerikli kapsül ve sahte enerji içeceği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir imalathaneden şüphelenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, yaklaşık 18 bin cinsel içerikli kapsül, yaklaşık 35 bin boş kapsülle kapsüllerin doldurulması, paketlenmesinde kullanılan 8 makine, içinde yasaklı madde bulunan yaklaşık 14 bin enerji içeceği ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alınarak Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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