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AVCILAR'DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100  bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntü
-Yerde yatan motosiklet sürücüsü
-Görgü tanığı röp
-Motosikletten görüntü
-Genel ve detaylar

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