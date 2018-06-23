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Avcılar'da kaza: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

AVCILAR Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı.

Ersan SAN / İstanbul,(DHA) AVCILAR Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

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