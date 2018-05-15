Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 karayolunun Avcılar kesiminde Ankara yönüne seyreden B.Y. (35) idaresindeki 34 KA 179 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Sürücü B.Y, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 30 dakika süren çabaların ardından kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan karayolunun Ankara istikametinde ulaşım yan yoldan kontrollü sağlandı. Söz konusu otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından araç trafiği normale döndü.
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