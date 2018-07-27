AVCILAR'DA ÖLDÜRÜLEN İKİ KADIN İÇİN CENAZE TÖRENİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da eşi Mehmet Reşit Çelik (40) tarafından tabanca ile öldürülen Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcılısı Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün (58) cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in eşinden boşanmak için açtığı davanın sürdüğü öğrenildi.
Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük için, bugün ikindide, Avcılar Merkez Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Polat Ercan, son derece üzgün olduklarını anlattı. Törene katılan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, gazetecilere Avcılar'da bir günde biri öğretmen, eğitimci iki kadının şiddete uğrayarak katledilmesinden son derece üzgün olduklarını söyledi. İki kadının cenaze namazları kılınırken imam, "Allah bizi böyle şeytanlaşmış insanların şerrinden bizi korusun" diye dua etti. Cenazeler yarın toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA
Babalarının annelerini öldürdüğü olaydan sonra görevliler, çiftin iki çocuğunu koruma altına aldı. Anneannesinin babası tarafından öldürülmesini gören annesini kurtarmak için telefon açan 15 yaşındaki kızına psikolojik destek verilirken, iki çocuk da törene getirilmedi.
Görüntü Dökümü:
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-İki cenaze camide musalla taşında
-Öldürülen kadının arkadaşı ve okul müdürü konuşurken
-Cenaze töreninden görüntüler
-Belediye başkanı kısa açıklama
-İmam namaz kıldırırken ve kısa konuşması
-Cenazeden genel görüntüler
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