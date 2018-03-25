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Avcılar'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Avcılar'da trafik kazası: 7 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolundan Edirne istikametine seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LD 6679 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak devrildi.

Aynı yönde seyreden 34 JL 5965 plakalı minibüs de kaza yapan araca çarptı.

Kazada yaralanan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar trafik kazası

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