Avcılar'da yangın

İSTANBUL (AA) - Avcılar’da, buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Haramidere mevkisinde yol kenarında bulunan buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 500 dönümlük ekili alanın büyük bölümüne yayılan yangından çıkan duman, karayolunda trafiği aksattı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Geniş bir alandaki ekinlerin yandığı yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
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