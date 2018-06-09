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Avcılar'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu kenarındaki buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar’da, buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Haramidere mevkisinde yol kenarında bulunan buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 500 dönümlük ekili alanın büyük bölümüne yayılan yangından çıkan duman, karayolunda trafiği aksattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Geniş bir alandaki ekinlerin yandığı yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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