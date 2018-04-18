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Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 02:26 | Son Güncelleme

Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 HL 520 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikametinde aynı yöne giden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya 3 araç daha karıştı ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada, kazaya yol açan ve alkollü olduğu iddia edilen 38 HL 520 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Avcılar istanbul polis zincirleme trafik kazası

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