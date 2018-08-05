AVCILAR'DAKİ BAĞLANTI SORUNUNA OPERATÖRLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Haber: İstanbul DHA

Avcılar'da son günlerde yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada "Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır" denilirken Avcılar Belediyesi ise "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir" açıklamasını yaptı.

OPERATÖRLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptirö ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."