Avcılar'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla yaralanan kadın da hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Ayşegül Ç. (38) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ambarlı Mahallesi Aksu ve Bostan sokaklarda silahla yaralanan kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, silahla vurulmuş halde bulunan Fehime Küçük (58) ile Ayşegül Ç. (38) özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yüzünden yaralanan Fehime Küçük hayatını kaybederken, göğüs bölgesine üç kurşun isabet eden ağır yaralı Ayşegül Ç. tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, olayın Ayşegül Ç'nin boşanma aşamasındaki eşi M.R.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti.



