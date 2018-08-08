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Avcılar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen kişi teslim oldu - Arandığı sırada Silivri'de saklandığı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da 26 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Ç. (38) ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Reşit Ç, dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İfadesinde eşi ile teyze çocukları olduğunu belirten Mehmet Reşit Ç, eşinin ailesinin evlenmelerine karşı çıktığını ve 16 yıllık evlilikleri süresince de eşinin ailesiyle zaman zaman problem yaşadıklarını aktardı.

Mehmet Reşit Ç, olay günü boşanma aşamasında olduğu eşi ile buluşmak için konuştuklarını anlatarak, "Buluşmaya geldiğinde artık benimle olmayacağını söyledi. Bana hakaret etmeye başlayınca, yanımdaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtım. Çocuklarıma veda etmek için eve gittiğimde teyzem olan kayınvalidem ile karşılaştım. Onunla tartışma yaşadık, yanımdaki silahla ona da ateş edip kaçtım." şeklinde ifade verdi.

Çalışma kapsamında şüphelinin kayınvalidesi Fehime Küçük'ü öldürdükten sonra taksi ile Silivri'ye gidip saklandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Reşit Ç. adliyeye sevk edildi.

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