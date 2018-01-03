AVM ciro endeksi Kasım 2017'de yüzde 19,3 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 241 puana çıktı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Kasım 2017 sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2016 yılının kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3 artış kaydederek 241 puana ulaştı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ciro endeksindeki artış yüzde 5,6 oldu.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2017'de İstanbul'da 1057 TL, Anadolu'da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017'de 919 TL'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi 2016'nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 29,6'lık artış kaydetti.

Kasım 2016 ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki kategori ciroları yüzde 23,8, giyim kategori ciroları yüzde 17,7, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 17, hipermarket kategori ciroları yüzde 15,6 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 10 artış gösterdi. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 döneminde enflasyon oranının altında seyretti.