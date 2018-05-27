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AVM güvenliğinde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Başkentteki 25 alışveriş merkezinde üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla polis irtibat büroları oluşturuldu

CANKUT TAŞDAN - Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Başkentteki 25 alışveriş merkezinde (AVM) üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla polis irtibat büroları açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alışveriş merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine yönelik şikayetlerin artması üzerine Türkiye'de ilk kez "AVM Polisi" uygulaması başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Başkentte bulunan 25 alışveriş merkezinde polis irtibat büroları oluşturuldu. Polis irtibat bürolarıyla alışveriş merkezlerindeki özel güvenlik görevlilerince yürütülen üst araması, araç araması, çanta ve paket kontrolü ile çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetleri daha kontrollü ve sağlıklı yürütülecek.

AVM'lerin yönetimleriyle koordineli yürütülen uygulama kapsamında, alışveriş merkezleri içerisinde kurulan irtibat bürolarında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı iki ya da daha fazla personelden oluşan sivil ekipler aracılığıyla AVM'lerde güvenlik denetimleri sürekli kılınacak.

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Anahtar Kelimeler:
AVM'lerde yeni dönem Polis irtibat bürosu

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