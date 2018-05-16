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AVM hırsızına elektronik kelepçe cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:57 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezinde bir vatandaşın çantasını çalan ve 30 ayrı suçtan kaydı bulunan kadın şüpheli hakkında elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi

Alışveriş merkezinde vatandaşın çantasını çalan ve 30 ayrı suçtan kaydı bulunan kadın şüpheliye elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta bir alışveriş merkezine giden kişi, çantasının çalınması üzerine polise başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kucağında bebeği ve yanında eşi H.H.Y. bulunan E.Y'nin alışveriş yapıyor görüntüsü sergileyerek çantayı çaldığını tespit etti.

Şüpheliler, yürütülen çalışmalar sonucunda 6 Mayıs'ta yakalandı.

Şüphelilerden E.Y'nin, çoğu hırsızlıktan olmak üzere 30, H.H.Y'nin ise başta hırsızlık, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten yaralama ve mala zarar verme olmak üzere 66 suç kaydının olduğu, her iki şüpheli hakkında arama kaydı olmadığı belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen E.Y. adli kontrol şartı ve elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasına çarptırılırken, H.H.Y. ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

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alışveriş merkezi Ankara Valiliği Çanta Hırsızlığı

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