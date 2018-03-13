AVM'ye bombayı böyle sokmuşlar!

Bayrampaşa’daki AVM’nin otoparkına geçen yıl 28 Ekim’de bomba yüklü araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2’si kadın 4 IŞİD’linin da arasında bulunduğu 8’i tutuklu 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

BOMBAYI X-RAY’A SOKMADAN GEÇİRDİLER



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, alışveriş merkezine, saldırıdan bir gün önce bombayı beyaz eşya içinde x-ray cihazına sokmadan soktukları kaydedildi.

"CUMHURİYET BAYRAMI HEDEF ALINDI"



İddianamede, "Bombalı eylem girişiminin IŞİD terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul’un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan AVM’ye yönelik, en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ



İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 şüphelinin "Anayasa’yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 19 yıldan 50’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli oranlarda cezalar talep edildi.