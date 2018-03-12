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AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Trakya’nın en büyük alışveriş merkezinde yapılan çekilişte son model bir araba kazanan talihli, aracını teslim aldı.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan TEKİRA AVM, kuruluşundan itibaren her yıl 100 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara araç kazandırmaya devam ediyor.

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

Trakya’nın en büyük alışveriş merkezinde yapılan çekilişte son model bir araba kazanan talihli, aracını teslim aldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan TEKİRA AVM, kuruluşundan itibaren her yıl 100 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara araç kazandırmaya devam ediyor. AVM’nin en son yapılan çekilişinde 130 bin lira değerindeki lüks otomobili Müge Yarapsanlı kazandı. Geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan çekilişle araç sahibi olan Yarapsanlı, bugün AVM’ye gelerek aracının anahtarını teslim aldı. Aracını aldığı sırada açıklama yapan Yarapsanlı, “Ben ailemle ve arkadaşlarımla her zaman TEKİRA AVM’ye gelip alışveriş yapıyorum. AVM’nin araç çekilişi olduğunu duyduğumda bende katılmak istedim ve katıldım. Aracın bana çıkması beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu güzel kampanyayı yapan TEKİRA AVM yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.
Müge Yarapsanlı, oğluyla birlikte aracın anahtar ve ruhsatını AVM Pazarlama Müdürü Pınar Yavuz Gökler’den teslim aldı.

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

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