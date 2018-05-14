Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri Rusya'da toplandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moldova'ya Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci statüsü verilmesi için birliğe üye ülkeler arasında görüş birliğine vardıklarını belirterek, "Başka ülkelerin de birliğe katılma başvurularını değerlendirmeye hazırız." dedi.

Putin, Soçi'de düzenlenen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısında yaptığı açıklamada, AEB nezdinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AEB için önceliğin, birlik içerisindeki engellerin kaldırılması ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Putin, "Ulusal düzeydeki ekonomik düzenlemelerimizi daha uyumlu hale getirerek birlik içerisindeki pazarımızın etkinliğini arttırmamız gerekiyor. Malların, sermayenin ve iş gücünün özgürce dolaşımının önünü açmak için geriye kalan engellerin kaldırılması önceliğimiz." diye konuştu.

Rusya'nın, internet ticaretini, ürünlerin takibini, nakliye koridorlarının oluşturulmasını ve sanayide iş birliğini kapsayan teknoloji alanında yeni projeler hazırladığını anlatan Putin, "AEB nezdinde özellikle nükleer enerji, ekoloji, ilaç ve uzay alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunuyor. Küresel ekonomiye ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmemiz için yeni projeleri birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.