AVRASYA TÜNELİ BU GECE KAPALI

İSTANBUL DHA
İBB, Avrasya Tüneli'nin çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.
İBB Ulaşım ve Yönetim Merkezi, twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Avrasya Tüneli Bakım çalışması nedeniyle Asya - Avrupa yönü, sağ şerit 23.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapalıdır."
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