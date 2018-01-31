Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

20 Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli’nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018’e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı. (DHA)
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