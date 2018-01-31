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Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 17:59 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücreti belli oldu. Son dakika haberine göre bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

20 Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli’nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018’e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı. (DHA)

Benzine yeni zam yolda
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Anahtar Kelimeler:
zam Avrasya Tüneli geçiş ücretleri

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Okuyucu Yorumları 84 yorum
Nasıl? Zevk alıyor musunuz?
güzel yorum :)
@mustafa_mar hemde kuduruyoruz!...yetmez ama daha,daha diyoruz.
cok konusmaya gerek yok adam bir cumleyle yapmis elestirisini tebrikler!
MÜSTEHAK BİZE...
zam zam zam
Açık başka nasıl kapanacak.. Yasla halka...
asgari ücrete %14 genel zam %25
VER MEHTERİ VER!
ver mehteri ver ver ver çalıyor ama çalışıyor ekonomi uçtu uçtu :)))
sıkıntı yok öderiz süperiz biz
istenilen araç geçiş sayısına ulaşıldı durmak yok yola devam:)
millet 15liradan gecmiyordu 20liradan gecer bekleyin????
Yav bu İstanbul'da insanlar nasıl arabaya biniyor. Akaryakıt fiyatları pahalı, köprü pahalı, yol pahalı, pahalı olmasını geçtim hadi herkesi zengin kabul edelim insanın zoruna gider ya.Bizim benzin alırken zorumuza gidiyor bide bu ücretler. Allah yardımcınız olsun.
zama zam .
./. 30 zam hayırlı olsun
fiyatlar çok ucuzdu bence süper olmuş böyle hizmete bedeva aslında 50 TL olması lazim
ALLAH SONUMUZU HAYR ETSİN DEVLETİN ELİNDE HİÇ BİR ŞEY KALMADI HERŞEY ÖZEL SEKÖTÜRUN SAYMAYA KALKSAM SIĞMAZ BURAYA
oy vermeyim kurtulursunuz yada oy verin gelecek sene 50 olsun
Hee tamam o zaman o da yavuz sultan selim köprüsü gibi süs olarak dursun . Milleti refaha değil sefalete sürükleyin. aynen devam.Dik oyna ..!
@merve_genc_1991 vay salak vay. Yavuz sultanın neresi süs ? Kamyon ve otobüslerin ordan geçmesi zaruri yav. Dünya kadar özel araç da geçiyor. Siyonist medya tarafından zehirlenmişsiniz
Maşallah . Her şey süper
YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞ....
enflasyon en az yüzde 15 olacak böyle giderse. sonra da merkez bankasına tutturamıyorsunuz diye şov yapıyorlar
şaşırmadık
olabilir normal bize ne yapar ki 10 lira yürü be reis milletin donunu da al bence biz seni böyle hakediyoruz
alıştık zaten millet olarak otomatiğe bağladı 5 tl birden zam yapılırmı akaryakıt aldı başını gidiyor vergiler desen öyle yazıklar olsun
türkçe açıklaması şu;siz geçemezsiniz haaa demek. adamlarla 20 yıl anlaşma yaptım seve seve geçeceksiniz..
manisada tüp bulmıyoruz almak için zam gelecekmiş
ver mehteri hak ediyoruz biz bizim vergilerle yaptir bize geri sat akp yandaslarini zengin et ama unutma ki yuce allahin adaleti cok.buyuk
iki yaka arasındaki en kazık mesafeye hoşgeldiniz.
Belliydi böyle olacağı araç sayısı geçecek diye taahhüt bulun geçmesin 123 milyon tl açık versin onu halkın verdiği vergiden vs. öde sonra zam yap. Çözüm belli yap taahhütte bulun tutmasın hazineden ver vergi geçiş ücretlerine zam yap geçende ödesin geçmeyende bi yandan kasa dolsun ki 2017 makam arabaları 2018 e çevrilsin alıştınız
ohh ohh meler möller memnun musunuz beter olun.az bile.
kimse zam istemez ama ulkemizde hicbir üretim yok. ne araba fabrikamiz var ne petrol var. ee devlette mecbur zam yapiyor. olan garibana oluyor.
vaatler yarım kalıyor.Allah yardımcımız olsun.
az az halkın dilinden konuşmak gerek verin mehteri
Ver mehterii verrr sarayın kadehi bile olamayan asgari ücretliye..
Ver mehteri
kim geldiyse başa üstüne koydu
Zaten geçmiyordukki ! ???? Aslına bakarsanız geçmesekte "geçiriyorlar" geçsekte... Geçmiş gibi olduk Teşekkür ederiz ????
İşini bilmeyen çavuşlar döner...avuçlar.Dünyanın neresinde görülmüş köprüden veya otoyoldan geçmeden para ödeyen vatandaşlar, yazıklar olsun.
acik mehteri ver ver
zama zam
Millet esek yükleyin ver mehteri :)
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