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AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi.

İstanbul DHA
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.

Görüntü dökümü:(ARŞİV)
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-Tünelden görüntü
-Genel ve detaylar

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