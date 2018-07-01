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AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 02:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. Saat 00.00 itibariyla geçerli olan ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.

Görüntü dökümü:
(AKTÜEL)
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-Tünelden geçen araçlar

-Zamla ilgili duyurulu tabelası
-Vatandaş röp.
-Genel ve detaylar

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