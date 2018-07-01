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Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. Saat 00.00 itibariyla geçerli olan ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.

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