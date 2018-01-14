AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (ek görüntülerle)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Avrasya Tüneli Yenikapı-Üsküdar girişinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hareketli dakikalara yaşanmasına neden oldu. Polisin ateş ederek durdurduğu otomobilde bulunan 4 şüpheliden biri ölürken 2 kişi ise yaralandı.

Avrasya Tüneli'de gece saat 00.45 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Tünelin Yenikapı'dan Anadolu yakası yönündeki girişinde bulunan uygulama noktasında polis 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak istedi. İddiya göre dur ihtarına uymayan sürücü aracı polislerin üzerine sürdü. İlk olarak havaya uyarı ateşi açan polis aracın durmaması üzerine araca ateş etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B. kulağından hafif, Volkan T. ise ağır yaralandı. Volkan T.'nin eşi Elvan T. ise araçtan yara almadan çıktı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Volkan T. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.