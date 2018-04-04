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Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 05:16 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

İSTANBUL (AA) - Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli'nde 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği tekrar sağlanmaya başlandı.

Tünel, 00.00-05.00 saatlerini kapsayan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, araçlar farklı güzergahlara yönlendirilmişti.

Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
2 / 6

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
3 / 6

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
4 / 6

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
5 / 6

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli Bakım-onarım çalışmaları trafik

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