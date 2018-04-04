Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Çalışmalar nedeniyle kapanan Avrasya Tüneli bakım ve onarımın tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılmıştı. Tüneldeki bakım ve onarım çalışmaları saat 05.00 itibariyle tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle tünel tekrar trafiğe açıldı.
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