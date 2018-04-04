Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı!

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.
Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.
Daha önceden yapılan açıklamada “04.04.2018 tarihinde saat 00.00 - 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti. 5 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.
(İHA)
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum