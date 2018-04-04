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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:49 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı!

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Daha önceden yapılan açıklamada “04.04.2018 tarihinde saat 00.00 - 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti. 5 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.

(İHA)

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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

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