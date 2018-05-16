"Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiği rahatlattı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın araştırması, trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı kentte, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananların sayısının artmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananların oranının yüzde 12 azaldığını ortaya koydu. Ulaşım Daire Başkanlığı, Trafik Ölçüm Sensörleri'ni kullanarak, 2015-2018 yılları arasında kent genelindeki trafik yoğunluk değişimleri ve ulaşım projelerinin İstanbul trafiğine etkilerini araştırdı. Araştırmada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında, Atatürk Havalimanı-D100 Kozyatağı ve TEM Mahmutbey-TEM Kozyatağı arasındaki trafik verileri ele alındı. Trafiğin akıcı seyrettiği 10.00-15.00 saatleri ile sabah-akşam en yoğun saatler, çift yönlü olarak karşılaştırılarak incelendi. Araştırmanın sonuçlarına göre, TÜİK verilerine göre, kayıtlı olan motorlu araç sayısının 4 milyonu aşmasına ve 2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla trafiğe kaydedilen araç sayısında 216 bin 376 artış olmasına rağmen, hayata geçirilen ulaşım projeleri sayesinde İstanbul'un trafiğinin en önemli noktalarında birini oluşturan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda seyahat süreleri kısaldı.

Sürücülerin özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tercih etmesiyle, ortalama seyahat sürelerinde yüzde 41'e varan oranlarda kazanç sağlandı. Projeler, en çok akşam saatlerinde Anadolu-Avrupa yönündeki seyahat sürelerinin kısalmasına katkı sundu. D-100 Karayolu Kozyatağı-Havalimanı güzergahında, 2015 yılında akşam saatlerinde yaklaşık 2 saati bulan yolculuk süreleri, her geçen yıl azalarak 2018 yılı ilk çeyreğinde 2015 yılına kıyasla 49 dakika kısaldı. TEM Otoyolu Kozyatağı-Mahmutbey güzergahında ise akşam saatlerinde, zamandan 30 dakika tasarruf edildi. - Trafik indeksi yüzde 17 azaldı Sonuçlara göre, 2015-2018 yılları arasında, hayata geçirilen ulaşım projeleri sayesinde, kent içi hareketlilik ve araç sayılarındaki artışa karşın trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58'den yüzde 48'e geriledi.