AVRASYA TÜNELİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Avrasya Tüneli, Ankara istikametinde polis, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Araç durmayınca polis önce havaya ateş açtı, ardından ise aracın tekerleklerine doğru ateş etti. Bu sırada araçtta bulunan dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken Avrasya Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Tünel girişinde polis ekipleri
-Ambulanslardan görüntü
-Köprünün kapatılması
-Genel ve detay görüntüler
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
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