Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi (2) 

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.
20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli'nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018'e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
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