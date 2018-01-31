Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi

Erhan TEKTEN - İstanbul DHAAVRASYA Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibarentek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.
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