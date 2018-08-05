AVRASYA TÜNELİ'NE TERSTEN GİRDİ GÖZALTINA ALINDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy'de sabah saatlerinde bir sürücü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığı otobüsle, Avrasya Tüneli'ne ters yönden girdi. Otobüs tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi. Yaşanan olay nedeniyle Avrupa'dan Asya'ya geçiş trafiğe kapatıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 05.40 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Avrupa'dan Asya'ya çıkışında meydana geldi. İstanbul'a yolcu getiren Aslan Gök, kullandığı 60 NK 300 plakalı otobüs ile D 100 Karayolu Köşuyolu Mevkii'nde ters yönde ilerleyerek Avrasya Tüneli'ne girdi. Otobüsün ilerlediği ters istikametten araç şans eseri araç gelmedi. Otobüs, bir süre ilerledikten sonra tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi.

Kazada, yaralı ve can kaybı olmazken, otobüs çekici yardımıyla tünelden çıkartıldı. Kazada hasar gören havalandırma sistemleri tünelden söküldü. Olay nedeniyle Avrupa'dan Asya yönü 4 saat trafiğe kapatıldı. Otobüs sürücüsü Aslan Gök, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gök, polis ifadesinde Avrasya Tüneli'ne yanlışlıkla girdiğini söyledi. Gök ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Otobüs şoförü emniyet çıkışında DHA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı. Otobüs ise, bağlı bulunduğu firmaya teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Avrasya Tünelinin geliş istikameti

-Şoförün götürüldüğü karakol

-Şoförün karakoldan çıkışı

-Şoförün soruları yanıtsız bırakması

