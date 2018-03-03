Avrika Sirk Ekibinden çocuklara gösteri

-Avrika Sirk Gösteri Ekibi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sirk gösterisi düzenlendi.
Nurdağı Belediyesinin katkılarıyla, Nurdağı Belediye Kullar Kültür Merkezinde Avrika Sirk Gösterisi çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 4.seans şeklide devam eden gösteri, sabah saat 11.00 başlıyor. Her seansı bir saat süren gösteriyi çocuklar büyük ilgiyle izledi.
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde FETÖ şoku!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum