Avrika Sirk Ekibinden çocuklara gösteri

-Avrika Sirk Gösteri Ekibi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sirk gösterisi düzenlendi.

Nurdağı Belediyesinin katkılarıyla, Nurdağı Belediye Kullar Kültür Merkezinde Avrika Sirk Gösterisi çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 4.seans şeklide devam eden gösteri, sabah saat 11.00 başlıyor. Her seansı bir saat süren gösteriyi çocuklar büyük ilgiyle izledi.