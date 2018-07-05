"Avro Bölgesi ülkeleri dirençlerini artırmalı"

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, tüm Avro Bölgesi ülkelerinin her şeyden önce dirençlerini artırması gerektiğini belirterek, bölgede makroekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Mersch, Avusturya Merkez Bankası tarafından Linz’de düzenlenen "Ekonomik ve Parasal Birlik-Derinleşme ve Yakınsama" konulu konferansta yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinde yapılması gereken reformların önemine işaret etti.

İlerleme göstermenin hayati olduğu 3 alanı aktaran Mersch, öncelikle, mali ve yapısal reformların daha aktif bir şekilde gözetilmesi gerektiğini söyledi. Mersch, "İkinci olarak, finansal sektördeki risklerin ve dağılmaların daha da azaltılması gerekir. Üçüncüsü, bugün ve yarının zorluklarını ortadan kaldırmak için Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (EMU) kurumsal mimarisini kararlılıkla güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Güçlü ekonomik genişlemeye rağmen Avro Bölgesi’nin, olumsuz şoklara karşı dayanıksız olmaya devam ettiğini belirten Mersch, orijininde simetrik de olsa dışsal bir şok riskinin son zamanlarda ortaya çıktığını kaydetti.