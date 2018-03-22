“Avro Bölgesi’nde büyüme beklenenden daha hızlı olabilir”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, ekonomik göstergelerin Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ettiği ve büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.

Genel olarak önceki ECB toplantısındaki açıklamalara benzer ifadelerin yer aldığı bültende, ECB’nin ocak ayındaki toplantısından bu yana elde edilen bilgilerin ve ECB personel tahminlerinin Avro Bölgesi ekonomisinde kısa vadede biraz daha hızlanması beklenen güçlü ve geniş tabanlı bir büyüme ivmesini teyit ettiği bildirildi.

Bültende, büyümeye ilişkin bu görünümün, Yönetim Konseyi'nin enflasyonun orta vadede "yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın" olan enflasyon hedefine yaklaşacağına olan inancını doğruladığı aktarıldı.

-“Temel enflasyon henüz yukarı yönlü bir eğilim işaretleri göstermedi”

Enflasyonun düşük seviyelerde kaldığına işaret edilen bültende, “Aynı zamanda, temel enflasyon düşük seviyelerde kaldı ve henüz yukarı yönlü bir eğilimin ikna edici işaretlerini göstermedi. Bu bağlamda, Yönetim Konseyi fiyat istikrarı için orta vadeli görünümün olası etkileri açısından döviz kuru ve finansal koşullardaki gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Genel olarak ele alındığında son ekonomik göstergelerin Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ettiği belirtilen bültende, büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bültende ayrıca küresel ekonominin 2017 yılının ikinci yarısında daha da hızlı bir şekilde büyüdüğü ve Avro Bölgesi ihracatına ivme kazandırdığı kaydedildi.