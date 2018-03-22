HABER

“Avro Bölgesi’nde büyüme beklenenden daha hızlı olabilir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

ECB'nin aylık bülteninden: -“Son ekonomik göstergeler Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret etmekle birlikte, büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı artması öngörülüyor" -"Yönetim Konseyi fiyat istikrarı için orta vadeli görünümün olası etkileri açısından döviz kuru ve finansal koşullardaki gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, ekonomik göstergelerin Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ettiği ve büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.

Genel olarak önceki ECB toplantısındaki açıklamalara benzer ifadelerin yer aldığı bültende, ECB’nin ocak ayındaki toplantısından bu yana elde edilen bilgilerin ve ECB personel tahminlerinin Avro Bölgesi ekonomisinde kısa vadede biraz daha hızlanması beklenen güçlü ve geniş tabanlı bir büyüme ivmesini teyit ettiği bildirildi.

Bültende, büyümeye ilişkin bu görünümün, Yönetim Konseyi'nin enflasyonun orta vadede "yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın" olan enflasyon hedefine yaklaşacağına olan inancını doğruladığı aktarıldı.

-“Temel enflasyon henüz yukarı yönlü bir eğilim işaretleri göstermedi”

Enflasyonun düşük seviyelerde kaldığına işaret edilen bültende, “Aynı zamanda, temel enflasyon düşük seviyelerde kaldı ve henüz yukarı yönlü bir eğilimin ikna edici işaretlerini göstermedi. Bu bağlamda, Yönetim Konseyi fiyat istikrarı için orta vadeli görünümün olası etkileri açısından döviz kuru ve finansal koşullardaki gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Genel olarak ele alındığında son ekonomik göstergelerin Avro Bölgesi'nde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ettiği belirtilen bültende, büyümenin kısa vadede daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde artmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bültende ayrıca küresel ekonominin 2017 yılının ikinci yarısında daha da hızlı bir şekilde büyüdüğü ve Avro Bölgesi ihracatına ivme kazandırdığı kaydedildi.

Hastanede rezalet!Hastanede rezalet!
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalarMahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Android P bir uygulamayı daha yok edecek!Android P bir uygulamayı daha yok edecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası ECB ECB aylık bülten

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.