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Avro Bölgesi’nde ekonomi iklimi bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Bu yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin üçüncü çeyrekte 19,6 puana indi -Ifo: -"Avro Bölgesi'ndeki beş büyük ekonomide değişen derecelerde de olsa ekonomik ortamın bozuldu”

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 19,6 puana gerileyerek 2017 yılının ilk çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Merkezi Münih'te bulunan(Ifo) Avro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin üçüncü çeyrekte 19,6 puana indiği kaydedildi. Böylece endeks, geçen yılın ilk çeyreğinde bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanların mevcut ekonomik durum değerlendirmelerinin yalnızca bir miktar zayıflamasına karşın, ekonomik beklentilerinin önemli ölçüde kötüleştiği aktarılan açıklamada, bunun Avro Bölgesi'nde ekonomik bir yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi.

-“Tarifeler ve korumacılık konusundaki tartışmalar, ihracat beklentilerini bozdu”

Açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki beş büyük ekonomide değişen derecelerde de olsa ekonomik ortamın bozulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Almanya, İtalya ve Hollanda'da uzmanlar ekonomik beklentilerini önemli ölçüde azalttı. Mevcut ekonomik durumun göstergesi de bu üç ülkede düştü. Bu düşüşe rağmen, Almanya ve Hollanda'daki mevcut ekonomik durum değerlendirmeleri çok iyi durumda. Mevcut ekonomik durum göstergesi, Fransa ve İspanya'da da pozitif, ancak İtalya'da negatif.”

Açıklamada, ankete katılan uzmanların Avro Bölgesi'nde özel tüketimdeki dinamiğin ivme kaybetmeye devam etmesini ve yatırımın 2012 yılının sonundan bu yana ilk kez durgunlaşmasını bekledikleri aktarıldı.

Korumacılık tartışmalarına ve enflasyon beklentilerine de yer verilen açıklamada, "Tarifeler ve korumacılık konusundaki mevcut tartışmalar, ihracat beklentilerinde belirgin bir bozulmaya yol açtı. Anket uzmanları, şu an 2018 için yıllık yüzde 1,7 yıllık enflasyon tahmin ediyor. Ayrıca bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleşen kredi arzı kademeli olarak gelişiyor.” ifadeleri kullanıldı.

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Almanya Avro Bölgesi IFO ekonomi iklimi endeksi Ifo

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