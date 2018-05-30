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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven azalmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Aralık 2017'den bu yana azalışını sürdürerek bu ay 112,5 puana indi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, 2017 yılının aralık ayından bu yana azalmaya devam ederek, bu ay 112,5 puana geriledi.

Avrupa Komisyonu'nun mayıs ayı İş ve Tüketici Anketi'nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, nisanda 112,7 puan iken, mayısta 112,5’e indi. Böylece endekste Aralık 2017'de başlayan azalış trendi mayıs ayında da devam etti.

Avro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise mayıs ayında 7,3 puandan 6,8 puana indi.

Hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 14,7’den 14,3 puana geriledi. Nisanda 0,3 olan tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,2’ye gerilerken, iş dünyası güven göstergesi ise 1,35 puandan 1,48 puana çıktı.

Tek para birliğinde ekonomik güven endeksindeki hafif azalış, sanayi ve hizmet sektöründeki düşüşlerden kaynaklanırken, bu azalışlar büyük oranda ticaret ve inşaat sektöründeki artışlarla dengelendi.

Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, bölgenin en büyük ekonomileri arasında 1,2 puanla en fazla Hollanda’da artı. Almanya’da yüzde 0,1 puan yükselen endeks, Fransa’da 1,8, İspanya'da 1,2 ve İtalya’da da 1 puan azaldı.

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