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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, bu ay önceki aya göre değişmeyerek 112,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu'nun nisan ayı İş ve Tüketici Anketi'nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, mart ayına kısayla değişmeyerek 112,7 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, 112 puan olan piyasa beklentisinin hafif üstünde gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise nisan ayında 7 puandan 7,1 puana çıktı. Endeks, 5,8 puan olan piyasa beklentisinin üstünde geldi.

Piyasalarda 15,9 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 15,9’dan 14,9 puana geriledi. Martta 0,1 olan tüketici güven endeksi, nisan ayında 0,4’e yükselirken, iş dünyası güven göstergesi de 1,44 puandan 1,35’e geriledi.

Değişmeyen Avro Bölgesi hissiyatı, perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bu düşüşler sanayi sektörünün değişmemesi ve tüketici güveninin artmasıyla dengelendi.

Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, en büyük bölge ekonomileri arasında 1,6 puanla en fazla İspanya ve 1,1 puanla da Fransa'da yükseldi. Söz konusu endeks Almanya'da değişmezken, İtalya'da 0,4 ve Hollanda'da da 2,3 puan azaldı.

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Avrupa Komisyonu güven endeksi Güven endeksi

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