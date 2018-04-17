HABER

Avro Bölgesi’nde ekonomik güvende büyük azalış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki aya göre 11,5 puan azalarak 1,9 puana indi -Güven endeksi Almanya’da ise eksi seviyeye düştü

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, nisan ayında 13,4 puandan 1,9 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi’nde mart ayına kıyasla 11,5 puan azalarak 1,9 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 1,5 puanlık artışla 57,7 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, endeksteki beklenmedik gerileme esas olarak ABD ile olan uluslararası ticaret çatışmasından ve Suriye'deki karışıklıktan kaynaklandı. Ayrıca 2018'in ilk çeyreğinde üretim ve perakende satış rakamlarının olumsuz gelmesi de endeksi etkiledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da ise bu dönemde 13,3 puanlık azalışla eksi 8,2 puana geriledi ve 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Almanya'da nisan ayı Cari Durum Endeksi de marta kıyasla 2,8 puan azalarak 87,9 puana düştü.

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi zew endeksi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.