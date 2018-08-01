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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi, temmuzda zayıf kalmaya devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, temmuzda hafif artışla 55,1 puana yükseldi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda hafif toparlanarak 55,1 puana çıkmasına karşın düşük seviyelerde kalmaya devam etti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, imalat sanayi PMI, haziranda kaydedilen son 18 ayın en düşük seviyesi olan 54,9 puandan temmuzda hafif toparlanarak 55,1 puana çıktı. Endeks, 2017’nin sonundaki rekor seviyenin 5 puan altında kaldı.

Temmuz ayı PMI verisi, Avro Bölgesi imalat sektörü performansının üçüncü çeyrek başında azalmaya devam ettiğine işaret etti.

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- "Daha da kötüsü gelebilir"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "PMI'daki marjinal artış, 1,5 yıldan daha uzun bir süre için ikinci en zayıf seviye olduğu için çok memnun etmedi." ifadesini kullandı.

Williamson, daha olumsuz bir durum oluşabileceğini belirterek, "Geçtiğimiz 2 ay, 2016 sonundan bu yana fabrika çıktı büyümesindeki en bastırılmış dönemi gördü. Daha da kötüsü gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, nihai veri, daha önce açıklanan öncü veriyi teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi İmalat sanayi PMI PMI

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