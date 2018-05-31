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Avro Bölgesi’nde işsizlik nisanda azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

İşsizlik oranı, nisan ayında Avro Bölgesi’nde yüzde 8,5’e gerilerken, AB’de yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde işsizlik nisan ayında yüzde 8,5’e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 8,6 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 8,5’e indi. Yüzde 8,4’lük piyasa beklentisinin altında gelen nisan ayı işsizlik oranı, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyeyi korudu.

28 üyeli AB’de ise işsizlik nisan ayında yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi. Böylece AB’de de işsizlik, Eylül 2008’den beri görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

AB'de işsiz sayısı nisanda 17 milyon 462 bin olurken, bu işsizlerin 13 milyon 880 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Nisanda mart ayına göre AB’de 53 bin, Avro Bölgesi’nde 56 bin azalan işsiz sayısı, 2017’nin nisan dönemine göre ise AB’de 1 milyon 633 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 88 bin düştü.

-En düşüş işsizlik Çekya’da

AB'de, nisan ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3’le Malta ve yüzde 3,4’le de Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,8 ile Yunanistan (Şubat 2017 verisi) ve yüzde 15,9’la ile İspanya’da kaydedildi.

İşsizlik oranı, nisanda bir yıl öncesine kıyasla Estonya ve İtalya hariç tüm AB ülkelerinde geriledi.

Diğer yandan veriler ayrıca, ABD'de mart ayında yüzde 4,1 olan işsizlik oranının nisanda yüzde 3,9’a gerilediğini ortaya koydu.

-AB'de genç işsizlik yüzde 15,3

25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de nisanda 3 milyon 426 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 433 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Nisan 2017’ye göre genç işsiz sayısı, AB’de 464 bin ve Avro Bölgesi’nde 306 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15,3 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 17,2 olarak ölçüldü.

Nisanda en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6 ile Almanya, yüzde 6,8’le Malta ve yüzde 6,9’la da Hollanda olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 45,4’le Yunanistan (Şubat 2017 verisi), yüzde 34,4’le İspanya ve yüzde 33,1’le İtalya’da kaydedildi.

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AB işsizlik Avro bölgesi işsizlik

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